Basisschool De Bussel in Vlijmen dicht na corona bij leerkracht en ouders

Basisschool De Bussel in Vlijmen sluit vanaf donderdag haar deuren vanwege coronabesmettingen. Meerdere ouders van leerlingen en zeker één leerkracht zijn positief getest op het virus. Ouders wordt gevraagd thuisonderwijs te geven.

De directie van de school heeft dit besluit genomen in overleg met de GGD. Ouders zijn op de hoogte gesteld per mail. “Het gaat ons echt aan het hart”, geven directeuren Alice van Beers en Yvet van der Sterren aan. “Het is vreselijk om dit te moeten doen. Onze teamleden geven met liefde onderwijs. Zij zien de leerlingen natuurlijk ook het liefste in real life. Maar dit is gewoon echt het beste.”

'Veel begrip'

De directeuren snappen dat het voor ouders lastig kan zijn om (weer) thuis les te gaan geven. “Gelukkig is er veel begrip vanuit de ouders. Ze noemden het een moedig besluit.” Het plan om eventueel weer thuisonderwijs te gaan geven, lag al klaar. “Er was natuurlijk een reële kans dat dit zou gaan gebeuren. We hebben geëvalueerd hoe het begin dit jaar ging. Daar kwamen wat verbeterpunten uit, die we nu gaan toepassen.”

De ouders of oppas van de leerlingen zullen in ieder geval tot en met 16 oktober thuis voor juf of meester moeten spelen. Daarna is het herfstvakantie. De school gaat ervan uit dat de school weer open kan als die achter de rug is. Dat is op maandag 26 oktober.

