Grote schade na instorten nieuwbouwhuizen in Boxtel

Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een deel van de huizen die worden gebouwd aan de Schijndelseweg in Boxtel is woensdagmiddag ingestort. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is groot. De huizen zijn bedoeld voor senioren.

Malini Witlox Geschreven door

Het gaat om zogenoemde levensloopbestendige huizen. Die komen op de plek tegen de A2, waar eerder het Chinese restaurant New Palace was gevestigd. Dat restaurant werd in 2007 door burgemeester Mark Buijs tijdelijk gesloten omdat er een wietkwekerij werd ontdekt.

Op hetzelfde bouwterrein is tijdens een eerdere fase van het bouwproject ook al eens iets mis gegaan, toen ontstonden er tijdens graafwerkzaamheden gaslekkages.

Tekentafel

De acht woningen zijn ontwikkeld door Helder Projectontwikkeling, schrijft Mooi Boxtel. Eerder werd de projectontwikkelaar nog terug naar de tekentafel gestuurd, omdat de gemeente de vraagprijs van 350.000 euro per woning te hoog vond. Volgens de projectontwikkelaar kon het niet goedkoper, tenzij de bouwplannen versimpeld werden.

Wethouder Peter van der Wiel vond de versimpelde uitvoering met één bouwlaag 'erg karig' en uiteindelijk kwam er groen licht voor de duurdere variant.

'Alleen verantwoordelijk voor vergunning'

Erik Donker van Helder Projectontwikkeling zegt tegen Omroep Brabant dat hij alleen verantwoordelijk was voor het regelen van de vergunningen en aanpassen van het bestemmingsplan. Over de schade aan de woningen of kwaliteit van de bouw kan hij niets zeggen.

De kopers hebben volgens Donker individuele afspraken over bouw en oplevering gemaakt met de aannemer, Bouwmij Jansen in Venray. Die was woensdagavond niet bereikbaar voor een reactie.

De gemeente Boxtel laat weten dat ze gaat bekijken wat er exact gebeurd is. Daarna moet duidelijkheid komen over eventuele vervolgstappen, bijvoorbeeld hulp aan de senioren die mogelijk nu tijdelijk zonder woning zitten.

Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Foto: Remco Rooijakkers/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

