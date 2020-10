De BSO-bus keert terug in het straatbeeld, maar zeker niet in Oss

Edwin Renzen laat zijn nieuwe Stint zien (foto: Omroep Brabant). vergroot

In Oss zul je de BSO-bus niet meer tegenkomen in het straatbeeld, maar sommige kinderdagverblijven in andere Brabantse plaatsen kunnen niet wachten tot ze weer de weg op mogen met de opvolger van de Stint. “Voor ons is de BSO-bus juist veiliger dan wat we nu doen”, zegt de eigenaar van Tjil! In Tilburg.

Kinderdagverblijf OkiDo in Oss, dat ruim twee jaar geleden het tragische ongeluk met de Stint meemaakte, is heel stellig: “Na alles wat we hebben meegemaakt en uit respect naar de betreffende gezinnen toe, hebben we gezegd: we doen het niet. We gaan er niet meer mee rijden. Ook niet als hij veilig blijkt te zijn. We blijven bij dat standpunt”, aldus een woordvoerder.

Maar de standpunten rondom de BSO-bus lopen flink uiteen. Zo kan eigenaar Raymon Schoenmakers, eigenaar van Tjil! In Tilburg, niet wachten tot zijn kinderdagverblijf weer gebruik kan maken van de elektrische bakfiets.

“Sinds de Stint weg is, merken we dat de drukte rondom de scholen behoorlijk is toegenomen. We moeten nu met kinderen langs wegrijdende auto’s naar een busje toe en dat maakt het gevaarlijk. Met de Stint konden we tot de stoep van de buitenschoolse opvang komen. Wij hopen de BSO-bus snel weer in gebruik te kunnen nemen.”

Toen het dramatische ongeluk in Oss gebeurde, stapte Schoenmakers direct zelf op de elektrische bakfiets. “Daar kregen we wisselende reacties op. We hebben alle ouders op de hoogte gehouden en bijna allemaal stonden ze erachter dat we de Stint bleven gebruiken. Eén ouder wilde liever dat zijn kind niet meer met de Stint vervoerd werd.”

Wanneer de BSO-bus precies de weg op kan, is nog onduidelijk. “We zullen ouders uitgebreid informeren want ik kan me voorstellen dat ze sceptisch zijn. We willen ouders in ieder geval de vrijheid geven om aan te geven dat ze het niet zien zitten”, zegt de eigenaar.

Anderen zijn nog wat minder stellig. Bij Korein in Eindhoven stopten ze op de dag van het ongeluk in Oss met het gebruik van de Stints.

Martijn Arts, woordvoerder van Wij Zijn jong, waar de kinderdagverblijven van Korein onder vallen: “We vervoeren de kinderen nu al twee jaar lang veilig zonder Stint, maar we gaan zorgvuldig kijken naar de mogelijkheden. Het ongeluk zorgde voor veel maatschappelijke onrust en wij wilden niet in grijs gebied zitten. Daarom hebben we per direct de keuze gemaakt om te stoppen. Medewerkers en ouders moeten zich veilig voelen. Maar we gaan opnieuw in gesprek en bekijken alle mitsen en maren als de BSO-bus weer de weg op mag.”

