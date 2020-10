Mario Götze en Adrian Fein nu echt PSV'ers: 'Het totale pakket was heel belangrijk voor me'

Mario Götze en Adrian Fein (foto: ANP). vergroot

PSV heeft twee van de drie nieuwelingen gepresenteerd die op de laatste transferdag werden binnengehaald. Mario Götze en Adrian Fein vertellen waarom ze voor PSV hebben gekozen. Marco van Ginkel ontbrak vanwege privé-redenen en wordt volgende week gepresenteerd.

Het contact tussen Götze en Roger Schmidt loopt al zo'n twee maanden. Een paar gesprekken en wat kopjes koffie later, wist de Duitse trainer zijn 28-jarige landgenoot over te halen om naar Eindhoven te komen.

"Ik heb veel vertrouwen in de filosofie van de coach. We hebben een paar goede gesprekken gehad. Zijn filosofie en denkwijze over het voetbal hebben me overtuigd, maar uiteindelijk is wel het totaalplaatje de reden om hier te komen. Roger Schmidt is daar wel een belangrijk onderdeel van, maar meer dingen hebben de doorslag gegeven."

Mario Götze vertelt over zijn overstap naar PSV en wanneer hij kan gaan spelen.

Er waren een aantal Duitse journalisten en televisiezenders afgereisd naar Eindhoven voor de presentatie voor de ex-speler van Borussia Dortmund en Bayern München. Bij onze oosterburen kijken ze met enige verbazing naar de stap die Götze nu heeft gezet.

"Ik heb nu tien jaar in de Bundesliga gespeeld en het is voor mij goed om een keer in Nederland te spelen", legt Götze nogmaals zijn keuze uit. "Of het een vlucht uit Duitsland is? Nee, zeker niet. Het is juist mooi dat je als voetballer ook in andere landen kunt spelen."

"Roger Schmidt ziet me als middenvelder en daar richt ik me ook op."

Ook landgenoot Adrian Fein werd gepresenteerd. De Duitse middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Bayern München, maar PSV heeft wel een optie tot koop bedongen om hem aan het einde van het seizoen definitief over te nemen.

Fein heeft zin in zijn nieuwe avontuur. "Ik heb de afgelopen jaren veel minuten kunnen maken in de Tweede Bundesliga, maar ik ben blij om hier nu te zijn", zegt de 21-jarige middenvelder. Een jaar lang speelde Fein ook als centrale verdediger, maar daar gaan we hem dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet veel zien. "Dat is al weer een tijdje geleden. Maar ik heb het niet met de trainer gehad over die positie. Hij ziet me als middenvelder en daar richt ik me ook op."

"In Duitsland is het algemeen bekend dat je als jonge speler veel kunt leren in Nederland."

Op 'Deadline Day' werd Fein binnen gehaald door PSV, maar de huurling heeft wel wat nagevraagd bij vrienden en oud-teamgenoten. "Ik heb het met Rick van Drongelen (ex-Sparta), met wie ik speelde bij HSV, over de Eredivisie gehad. Hij vertelde me positieve dingen. Bij Willem II spelen nog een paar oud-teamgenoten van me en ook met hen heb ik gesproken. De verhalen over het niveau van de competitie spraken me aan. En in Duitsland is het algemeen bekend dat je als jonge speler veel kunt leren in Nederland."

Adrian Fein kijkt uit naar het komende seizoen met PSV:

