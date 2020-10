Hennepboot met 1500 planten gevonden in haven van Werkendam

Foto: politie vergroot

In de haven van Werkendam is donderdagmiddag een ‘hennepboot’ gevonden. De politie schat dat er zo’n 1500 planten in de drijvende hennepkwekerij stonden. Er is een verdachte aangehouden.

De vrachtboot lag verscholen achter bedrijven. Iemand nam contact op met Meld Misdaad Anoniem, waarop de politie er ging kijken.

De kwekerij wordt geruimd. Volgens de politie gaat dit ‘nog wel even duren’.

