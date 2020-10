Zwaargewonde bij steekpartij in Tilburg, mogelijk ruzie in relatiesfeer

1/2 Zwaargewonde bij steekpartij in Tilburg: 'Er was veel politie op de been'

Bij een steekpartij op de Marlestraat in Tilburg is donderdagavond iemand zwaargewond geraakt.

De steekpartij werd rond kwart over tien bij de politie gemeld. Volgens een woordvoerder gaat het waarschijnlijk om een ruzie in de relatiesfeer.

"Er was veel politie op de been", laat een ooggetuige weten. Er is een verdachte aangehouden. Over de identiteit van deze verdachte is nog niets bekendgemaakt.