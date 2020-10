Jongens bekogelen auto vanaf viaduct in Cuijk

Drie tieners hebben vanaf een viaduct een auto bekogeld in Cuijk. De bestuurder reed maandagavond op de Beersebaan, toen er vanaf het viaduct een zwaar voorwerp naar de auto werd gesmeten.

Het gebeurde maandagavond tussen half tien en kwart voor tien. Een ooggetuige reed over de Beersebaan en zag drie jongens op het viaduct staan. Hun leeftijd wordt geschat op veertien tot achttien jaar.

De politie laat weten dat het veel slechter had kunnen lopen. Als het voorwerp niet het dak maar de vooruit had geraakt, had het helemaal mis kunnen gaan. De drie jongens zijn nog spoorloos.