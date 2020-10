Barry loopt 10 marathons in 10 dagen: 'Allemaal voor Dirkje'

Barry loopt tien marathons achter elkaar. Hier is hij halverwege. vergroot

Tien marathons in tien dagen. Het lijkt haast onmogelijk, maar Barry Smetsers (46) uit Spoordonk is hard op weg om het te halen. Hij loopt in tien dagen van Parijs naar Spoordonk, ruim 420 kilometer. Allemaal voor ’t goede doel.

Barry loopt deze vrijdag z’n achtste marathon in even zoveel dagen. “Maar het valt niet altijd mee”, vertelt hij donderdag vanuit Maleizen bij Brussel. “Het is hier erg heuvelachtig. Het is zwaar. En ik heb ook even geen masseur meer. Morgen pas weer.”

Barry Smetsers uit Spoordonk. vergroot

Google Maps stuurt Barry ook regelmatig over een riviertje of door een weiland, maar hij is ervan overtuigd dat hij zondag de finish op de kermis in Spoordonk gaat halen. Samen met zijn vader, die hem op de fiets volgt, en een buurman die de camper bestuurt is hij vorige vrijdag gestart in Parijs.

Loopervaring heeft Barry wel, maar hij liep tot nog toe maar een paar marathons. En nu tien achter elkaar. “Het gaat best goed. Ik loop heel constant. Regelmatig lopen er wat mensen met mij mee en die zijn aan ’t eind van zo’n dag helemaal kapot.”

Rennen voor Dirkje. vergroot

Smetsers krijgt ontzettend veel reacties. “Er is natuurlijk geen publiek, maar via Facebook steunen heel veel mensen mij. Ook mijn actie voor het goede doel loopt goed.”

Barry hoopt een leuk bedrag op te halen voor de Dirkje, de dochter van vrienden. “Dirkje, is vijf jaar oud en heeft een zeldzame stofwisselingsziekte waar geen behandeling voor is. Ze zal niet ouder dan tien jaar worden, dus dan is tien dagen afzien natuurlijk helemaal niets.”

“Het geld dat ik met deze marathons ophaal is niet voor een behandeling, want dat is niet meer mogelijk. Met het geld kan ze met haar klas wat leuks gaan doen. Even eruit.”

Nog twee dagen moet Barry afzien. Zondag is de finish op de kermis in Spoordonk. Vanwege corona even geen erehaag, maar de prestatie is er niet minder om.

Wil je de actie van Barry Smetsers ook steunen, klik dan hier.

Barry gevolgd door zijn vader op de fiets. vergroot

De statistieken. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.