Hennepboot blijkt levensgevaarlijk: blootliggende stroomkabels in een laagje water

De hennepkwekerij werd ontdekt op een vrachtschip (Foto: politie). vergroot

De politie stuitte op een levensgevaarlijke situatie toen ze een hennepboot in de haven van Werkendam ging ontruimen. De hennepplanten stonden in het ruim van een binnenvaartschip waar een flinke laag water in stond en waar stroomdraden open en bloot rondslingerden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De politie nam donderdagmiddag een kijkje bij het binnenvaartschip in Werkendam na een anonieme tip. In het ruim van het schip vonden ze een professionele hennepkwekerij met zo'n 2000 planten. Diezelfde dag werd er nog een verdachte aangehouden, een 30-jarige man uit Woudrichem.

De politie begon dezelfde middag al met het opruimen van de verborgen plantage, maar dat moet uiterst voorzichtig gebeuren. Er lagen her en der stroomdraden bloot en er stond een laagje water in de boot.

De politie heeft beslag gelegd op het schip en het meegenomen naar een andere plek. Ze willen onder andere onderzoeken of er al eerder wiet is gekweekt en geoogst op het schip. Ook doet de politie een buurtonderzoek.

Foto: politie. vergroot

