Drugs verstopt in chips- en koekverpakkingen: vier arrestaties op de A4

1/2 Wiet in een chipsverpakking (foto: Koninklijke Marechausee).

Drie vrouwen en een man die wiet wilde smokkelen, dachten dat ze een goede verstopplek hadden gevonden voor de softdrugs maar werden toch gesnapt. De marechaussee controleerde het viertal op de A4 bij Hoogerheide en vond vijf kilo wiet verstopt in verpakkingen van chips en koekjes.

De man en drie vrouwen komen uit Bergen op Zoom en Roosendaal. Ze werden door marechaussees gecontroleerd. Tijdens de controle roken de marechaussees 'een sterke geur'. Ook zagen ze dat de bestuurder geen rijbewijs had. Uit een test bleek dat hij de auto bestuurde onder invloed van drugs.

Veel geld

Daarnaast had de man 'opvallend veel bankbiljetten' bij zich en bleek op verschillende plaatsen in de auto wiet verstopt. De hennep zat verstopt in allerlei verpakkingsmaterialen van onder meer chips en koekjes.