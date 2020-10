Als Mario Götze mislukt bij PSV kan hij altijd nog deejay worden

Voor de huidige generatie Duitse voetballers bij PSV kwamen er eerder acht Duitsers uit voor de Eindhovense club. Een van die spelers kende een zeer opmerkelijke carrière. Horst Nussbaum speelde één seizoen voor PSV en werd daarna schlagerzanger, deejay en wereldberoemd producer.

Horst Nussbaum kwam in 1965 naar PSV, veel speelde hij niet. Acht duels en daarin scoorde hij twee keer.

Oud-PSV-manager Ben van Gelder noemde Nussbaum, in verhaal van voetbalmagazine De Staantribune, ooit een van de meest opvallende figuren die hij naar PSV haalde. "Hij kwam met een heel dure auto en een mooie vrouw naar Eindhoven, maar zijn vrouw liet hem in de steek, zijn auto reed hij aan diggelen en op een oude fiets vertrok hij weer naar het oosten."

Van kinds af aan had slagerszoon Nussbaum echter een andere droom dan profvoetballer worden, namelijk zingen. En dus stopte de PSV-middenvelder abrupt om in 1966 te beginnen aan zijn artiestenleven en dat deed hij onder de naam Jack White.

“Het is altijd een grote droom van me geweest om te gaan zingen, les heb ik nooit gehad”, zei Nussbaum/White in een interview uit die tijd om daar nog aan toe te voegen dat hij echt beroemd wilde worden.