Koe belandt in de Maas bij Sint Agatha: 'Het dier was bekaf'

De koe wordt uit de rivier getrokken (foto: Saskia Kusters). vergroot

Een koe had een zware vrijdagochtend toen ze per ongeluk in de Maas bij Sint Agatha terecht kwam. Een schipper zag hoe de koe in de problemen zat en belde om hulp. Rijkswaterstaat en de brandweer werkten samen met wat omstanders om de koe uit het water te trekken.

Madhavi Raaijmakers

De vader van een van de brandweermannen woonde in de buurt en schoot te hulp met zijn tractor. Ook een voorbijrennende jogger besloot te stoppen om te helpen.

Uitgeput

Volgens een omstander was de koe uitgeput en had het beest nauwelijks kracht om zijn eigen poten te verzetten. Na een poosje moesten de helpers de koe even op adem laten komen. "We moesten haar daarna een stukje verder trekken, waar de stap van het water naar het droge het allerkleinst was."

Uiteindelijk slaagde de troep erin om de koe veilig aan wal te krijgen. De baas van de koe was tot dan toe niet bereikbaar, maar kwam toen de koe uit het water was toch aan. Volgens een omstander duurde het nog wel even voor de koe weer overeind kwam. "Ze is een half uur blijven liggen. Een van de brandweermannen klopte haar nog even op de rug om haar wat aan te moedigen, maar dat hielp niet. Ze was bekaf."

Omstanders en hulpdiensten probeerden de koe te helpen (foto: Saskia Kusters). vergroot

Het dier kwam uitgeput aan op de kant (foto: Saskia Kusters). vergroot

Een van de bradnweermannen geeft de koe een schouderklopje (foto: Saskia Kusters). vergroot

