RKC lijkt corona-uitbraak onder controle te hebben: 'Vanaf nu nog strenger'

Frank van Mosselveld (foto: VI Images). vergroot

RKC Waalwijk volgde alle protocollen en deed wat het kon om het coronavirus buiten de deur te houden. Na elf weken zonder één positief geval, was er vorige week ineens toch een echte uitbraak. De wedstrijd RKC Waalwijk-PEC Zwolle werd vervolgens afgelast. Een week verder is de uitbraak een halt toegeroepen, maar dat wil niet zeggen dat alle problemen opgelost zijn.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Op zich gaat het redelijk", zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC, over de gang van zaken bij RKC. "Uiteindelijk zijn er acht positieve gevallen. Het leken er negen, maar één jongen is nu vier keer op rij negatief getest. Het heeft er alle schijn van dat het bij hem vorige week onterecht positief was."

"Naar omstandigheden maakt iedereen het goed. Er zijn er een aantal die helemaal geen klachten hebben. Maar er zijn ook jongens die pijn op de borst hebben en kortademig zijn, die de bekende klachten hebben. Tot nu toe zijn er geen ziekenhuisopnames geweest, hopelijk blijft dat zo. Ook zijn er geen besmettingen bij gekomen in de laatste drie testrondes. Voorlopig lijkt de uitbraak dus in de kiem gesmoord."

"Iedere testronde heb je een soort wedstrijdspanning, zeker nu."

Het aantal testen zorgt voor spanning in Waalwijk. "Zeker nu. Het is toch afwachten wat het aantal besmettingen is. Je leeft er naar toe. En iedere testronde heb je een soort wedstrijdspanning", zegt Van Mosselveld.

In totaal zijn er vijf spelers en drie medewerkers besmet. De spelers krijgen zo snel mogelijk een hartonderzoek. "Het blijkt uit onderzoek dat coronapatiënten schade op kunnen lopen aan het hart. We gaan er niet van uit, ook omdat er niemand in het ziekenhuis opgenomen is. Maar die jongens gaan wel weer topsport beoefenen. Daarom doen we een extra check, naast de reguliere medische keuring waar ook een hartfilmpje gemaakt wordt."

"We nemen extra maatregelen, maar moeten ondanks dat vooral waakzaam blijven."

De protocollen en maatregelen die RKC voor de uitbraak nam waren indrukwekkend, maar konden een uitbraak niet voorkomen. Dat alles nu goed lijkt te gaan, geeft geen garantie voor de komende tijd. Van Mosselveld benadrukt dat vaak.

"Het was goed geregeld hier, toch doen we er nog een schepje bovenop. Buiten de trainingen is er verder eigenlijk geen tot minimale aanwezigheid op het stadion. We gaan daarnaast van drie naar zes kleedkamers. De jongens kleden zich om, trainen, kleden zich om en gaan weer naar huis. We pakken het dus nog iets extremer aan. We nemen extra maatregelen, maar moeten toch vooral waakzaam blijven."

De Waalwijkse club doet er op die manier alles aan om een nieuwe grote uitbraak te voorkomen. Van Mosselveld weet echter ook dat het wat dat betreft ook vooral afwachten is. "Als iemand klachten heeft, meldt hij zich bij de clubarts en komt hij niet op de club. Dat doen we al sinds maart. Maar het verneukeratieve aan deze ziekte is dat je ook positief kan zijn zonder dat je klachten hebt."

"Het klinkt misschien gek, maar als voetbalbranche hebben we het aardig onder controle. Ik snap dat er ophef is omdat er veel positieve gevallen zijn. Maar dat komt omdat we veel testen. We zitten er echt bovenop. Als we zo intensief zouden testen in de maatschappij, zou iedereen zich kapot schrikken van het aantal positieve uitslagen. Los van het aantal dat er nu al is. We hebben controle en kunnen snel handelen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.