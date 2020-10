Populair lied 'Ik spring voor NAC' krijgt coronaversie: 'Ik wil naar NAC'

Evert van Huygevoort zingt zijn NAC-lied in (foto: Ronald Sträter). vergroot

Zanger Evert van Huygevoort scoorde online en in Breda en omstreken een enorme hit met het lied 'Ik spring voor NAC'. Maar vanwege de coronacrisis kan de fanatieke supporter momenteel zijn favoriete club niet in actie zien. Hij heeft daarom een speciale versie van zijn lied opgenomen: 'Ik wil naar NAC'.

Meer dan een 1,2 miljoen views heeft Evert inmiddels op YouTube gehaald met 'Ik spring voor NAC'. Een ongekend hoog aantal en dus een regelrechte hit van het nummer dat is gebaseerd op L'Amours Toujours van dj D'Agostino. De cover stamt uit 2017 en Van Huygevoort vond in de huidige coronacrisis een aanleiding om er een nieuwe tekst op te schrijven, de studio in te duiken en het liedje opnieuw uit te brengen.

Binnen 20 minuten geschreven

"Niemand mag naar het stadion, maar we willen allemaal wel heel erg graag", zegt Evert over de aangepaste tekst. "Het is altijd gezellig bij NAC. Een pilsje, je vrienden, de sfeer. Dat mis je, want je zit maar een beetje thuis. Daar balen wij als supporters van. Ik sprak daar met mijn maat Patrick over en kreeg toen inspiratie om daar iets mee te doen. Binnen twintig minuten schreef ik een nieuwe tekst."

De droom van zanger en supporter Evert is dat hij zijn liedjes een keer ten gehore kan brengen op de middenstip van een vol Rat Verlegh Stadion in Breda. Het liefst als zijn geliefde NAC aan het einde van het seizoen promoveert naar de eredivisie. Maar het zijn onzekere tijden. NAC staat weliswaar bovenaan, maar momenteel wordt er zonder publiek gespeeld en zit de Bredase selectie vanwege enkele coronabesmettingen in thuisquarantaine.

Een pleister op de wonden voor de zingende fan is misschien dat hij binnenkort een videoclip gaat opnemen van de versie 'Ik wil naar NAC'. De Bredase club werkt daar graag aan mee en een paar spelers hebben al hun medewerking toegezegd. Coronaproof, uiteraard.

