Agenten krijgen ongeluk terwijl ze op weg zijn naar brand

Twee agenten die vrijdagmiddag onderweg waren naar een brand in Galder, zijn in Breda tegen een andere auto gebotst. Beide voertuigen hebben flinke schade. De twee agenten kwamen met de schrik vrij.

Het ongeluk gebeurde op de Galderseweg in Breda . De precieze oorzaak is nog onduidelijk. Er raakte niemand gewond.

Vermoedelijk gebeurde het ongeluk tijdens een inhaalactie. De politieauto is achterop de andere auto gebotst. De inzittende van die auto is flink geschrokken. Bij een controle bleek de bestuurder van deze auto onder invloed van alcohol. De man is daarom meegenomen naar het bureau.