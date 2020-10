De blokkendozen van Alibaba en Amazon: provinciebestuur wil niet ingrijpen

Provinciebestuurder Erik Ronnes (CDA) en een groot deel van Provinciale Staten verschillen flink van mening over de aanpak van een mogelijke wildgroei van logistieke centra in de provincie, de zogenoemde 'blokkendozen'. De Statenleden willen dat de provincie ingrijpt, Ronnes denkt dat de gemeenten dat wel kunnen.

Dat bleek vrijdag tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Dat was een voortzetting van de vergadering van vorige week. Die werd vanwege een technische storing afgebroken. Ronnes kwam toen niet aan het woord.

'Kotsbeu'

Waar het feitelijk om draait is hoe wildgroei wordt tegengegaan want volgens Michiel Philippart zijn de Brabanders die enorme logistieke centra in het landschap 'kotsbeu'. Zijn partij GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat de provincie een groot onderzoek doet met als centrale vraag: welke soort economie wil Brabant nou eigenlijk?