Motorcrosser Jeffrey Herlings maakt een einde aan het seizoen en gaat onder het mes

Jeffrey Herlings zet punt achter 2020 vergroot

Het seizoen voor motorcrosser Jeffrey Herlings is definitief voorbij. De 26-jarige Herlings laat zich volgende week opereren aan zijn voet. Afgelopen weken kwam hij ook al niet in actie vanwege een nekblessure na een zware val.

Op Instagram schrijft Herlings dat de operatie aan zijn voet noodzakelijk is. "Ik hoop daarna voor het eerst in twee jaar weer zonder pijn op een crossmotor te kunnen rijden."

Door een val tijdens de training op het circuit van Faenza liep Herlings een aantal weken geleden breukjes op in drie nek- en rugwervels . Hij heeft geen last meer van zijn nek en rug, maar besloot toch zijn seizoen te beëindigen omdat hij vrijwel kansloos is voor de wereldtitel.

“Ik heb nu besloten om de rest van het seizoen 2020 over te slaan. Ik worstel al het hele jaar met een blessure aan mijn voet. Ik denk dat de beste oplossing is om dit nu eerst te repareren voordat ik weer op mijn oranje machine spring. Ik geloof dat dit opgelost kan worden en dat ik dan prachtige jaren voor me heb."

Herlings kampte afgelopen jaren al vaker met blessures, maar hij boekte ook grote successen. Hij werd drievoudig wereldkampioen in de MX2 en in 2018 pakte hij de wereldtitel in de MXGP.

