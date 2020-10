Ambulanceteams helpen Sint Maarten de coronacrisis door: 'De schrik zit er goed in'

Lianne van Driel was al 21 keer op Sint Maarten. vergroot

Zeven medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord zijn terug van een speciale missie naar Sint Maarten. Op het kleine eiland van de Nederlandse Antillen hebben ze met chauffeurs en ambulanceverpleegkundigen geholpen in deze moeilijke coronatijden.

Lianne van Driel (53) uit Dorst was coördinator van de drie ambulanceteams, die daar ruim drie weken waren. Ze is onder de indruk van de veerkracht van de inwoners van Sint Maarten, “Drie jaar geleden heeft de orkaan hier enorm huis gehouden. En die schrik zit er nu nog goed in. Het eiland is nog niet hersteld van die ramp en nu komt door ook nog eens de coronacrisis overheen.”

Van Driel kent Sint Maarten al heel goed. De laatste missie was alweer de 21e keer dat ze er was. “Sinds 2014 werk ik al met allerlei instanties samen om de zorg daar te verbeteren. In juni en juli ben ik ook geweest, maar in het voorjaar heb ik moeten afzeggen. Toen was het hier in Brabant te druk met corona.”

"Wat echt opvalt: de mensen op Sint Maarten blijven positief."

Van Driel en de drie ambulanceteams hielpen mee om de zorg te verlichten op Sint Maarten. Het Nederlandse gedeelte van het eiland heeft ruim 40.000 inwoners en slechts één ziekenhuis. Het aantal coronagevallen viel relatief mee tijdens de eerste golf. “Op het hoogtepunt zo’n 75”, weet Van Driel. “Maar er wonen hier in het Nederlandse deel ook niet zoveel mensen. Vorige maand trok het aantal coronagevallen op Sint Maarten ook weer aan.”

“We hebben flinke diensten gedraaid daar, vertelt Van Driel, die zelf verantwoordelijk is voor de coördinatie. “Was best pittig voor ze, want alles is hier totaal anders. Ga maar eens iemand reanimeren in de hitte. Ik moest goed op de mensen letten. Ik heb veel korte nachtjes gehad door alle gesprekken die we nog voerden na de diensten.”

De angst op Sint Maarten voor een nieuwe orkaan is voelbaar, merkte Van Driel. “Het orkaanseizoen duurt nog tot 1 december. Nog een ramp erbij bovenop de coronacrisis trekken de eilandbewoners niet. Er komen nog maar heel weinig toeristen. Tot maart van dit jaar meerden hier dagelijks zes grote cruiseschepen af met elk 10.000 toeristen. Die zijn er nu niet, waardoor de armoede toeneemt. Maar wat echt opvalt: de mensen daar blijven positief.”

Van Driel heeft al een volgende trip namens het ministerie van Volksgezondheid naar Sint Maarten in de planning. In november wil ze weer naar het eiland wat voelt als haar tweede thuis. “Maar als de tweede golf hier doorzet, dan gaat dat niet. Dan zijn we hier in Brabant hard nodig.”

