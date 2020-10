Ambulancemedewerker Roy (26) kreeg zelf corona en zit nu al maanden thuis

Roy voordat hij ziek werd (foto: Roy van Oorschot). vergroot

Toen het coronavirus in ons land uitbrak, werkte Roy van Oorschot (26) uit Rosmalen als medisch hulpverlener op de ambulance. Daar werken is zijn grote passie, maar tot zijn frustratie kan hij dat al zeven maanden niet meer doen. Hij raakte zelf besmet met het coronavirus en heeft sindsdien aanhoudende klachten, zoals dagelijkse koorts.

Roy was gezond, sportte zes keer per week en behoorde niet tot de risicogroep. Toch heeft het coronavirus hem flink te grazen genomen. “Ik heb keelpijn, concentratieproblemen en ben continu moe. Als ik me heb ingespannen, kan ik soms bijna niet meer praten. Nadenken gaat dan ook niet. En ik heb elke dag koorts”, vertelt Roy.

"Eind juni kon ik echt niets meer."

Het begon voor Roy in maart met wat lichte klachten. “Toen die na twee weken weg waren, ging ik weer aan het werk. Maar toen kwamen de klachten terug, dus bleef ik weer twee weken thuis. En zo is dat eigenlijk doorgegaan tot eind juni. Toen kon ik echt niets meer.” Testen kon tegen die tijd nog niet, maar via een bloedonderzoek bij de longarts werden antistoffen aangetroffen. Zo kwam Roy erachter dat hij het coronavirus had gehad.

Sinds eind juni is het volgens Roy nauwelijks beter geworden. Twee keer per week gaat hij naar de fysio om zijn conditie te verbeteren. “Ik kan nu wel weer een trap op lopen zonder benauwd te zijn. Maar energie overdag zit er nog niet in.” Na bijvoorbeeld het doen van boodschappen of het lezen van een boek, zit Roy weer op de bank met flinke koorts.

Werken op de ambulance is zijn grote passie en het frustreert Roy dan ook enorm dat hij in deze coronacrisis niet mee kan helpen. “Ik baal flink dat ik weet dat collega’s hard aan het werk zijn en ik niets kan doen.”

Inmiddels probeert hij wel zo’n drie uur per dag te helpen. “Ik maak dan pakketten klaar met beschermingsmateriaal voor de collega’s die nog in de strijd zitten.” Maar dat gaat volgens Roy nog niet altijd goed. “Afgelopen week ging dat niet meer, dus heb ik weer moeten afschalen. Alle klachten kwamen terug en dan zit ik meteen weer op de bank.”

Hoe lang het nog gaat duren voordat Roy er weer bovenop is, weet hij niet. “Het zit nu niet mee, maar hopelijk gaat het in de komende maanden wel verbeteren.” Voor nu vindt hij het vooral belangrijk dat mensen inzien hoe heftig het virus kan zijn.

“Ik zie ook in mijn eigen kring nog dat veel mensen niet beseffen dat het daadwerkelijk een ander virus is dan een normale griep. En dat het ook voor gezonde mensen veel schade kan aanrichten. Ik wil mensen laten zien dat ze moeten oppassen. Het gaat niet alleen om het percentage overledenen, maar ook om andere klachten die impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven.”

