Grapperhaus: Roosendaals internetbedrijf doet te weinig om verspreiding kinderporno tegen te gaan

Minister Grapperhaus (archiefbeeld: Omroep Brabant). vergroot

Het Roosendaalse internetbedrijf NFOrce speelt als ‘hoster’ een enorme rol in de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Dat meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrijf zegt 'geschokt' te zijn door deze claim en schakelt advocaten in om de zaak verder af te handelen.

Joris van Duin Geschreven door

Van alle meldingen van kinderpornografisch beeldmateriaal die in Nederland gedaan worden, blijkt 94 procent op servers te staan van het bedrijf NFOrce. Dat blijkt uit een onderzoek dat door de TU Delft is uitgevoerd.

Als ‘hoster’ verkoopt NFOrce als het ware digitale ruimte voor websites. Tussen januari en augustus van dit jaar zijn op de servers van NFOrce 174.652 links ontdekt met daarop kinderpornografisch materiaal. Daarmee staat het bedrijf bovenaan in de Nederlandse ranglijst.

Verwijderen

Ondanks dat het beeldmateriaal in 86 procent van de gevallen binnen 24 uur en 11 procent tussen 24 en 48 uur verwijderd is, vindt minister Grapperhaus dat het bedrijf niet genoeg doet om verspreiding van kinderporno tegen te gaan. "Toch blijven er te hoge aantallen openstaan. Uiteindelijk telt de hoeveelheid beeldmateriaal dat op internet beschikbaar blijft, want dat bepaalt de impact in onze maatschappij", schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

Het hostingbedrijf herkent zich niet in de kritiek. Het stelt ‘geschokt’ te zijn en stelt geen rapport te hebben gezien waarop Grapperhaus zich baseert. Dat rapport stuurde de minister tegelijkertijd met de brief naar de Tweede Kamer.

Monitoren

Telefonisch beantwoordt NFOrce geen vragen. In een schriftelijke verklaring staat dat het bedrijf zich altijd heeft ingezet en zich zal blijven inzetten om verspreiding van kinderpornografisch materiaal tegen te gaan.

NFOrce meldt dat klanten van het bedrijf niet direct betrokken zijn bij kinderpornografisch materiaal. Het zouden platforms zijn waarop mensen dagelijks meer dan 200.000 bestanden uploaden. Dat is erg moeilijk te monitoren. De klanten van NFOrce zouden volgens het bedrijf volledig meewerken aan het verwijderen van dergelijk materiaal als dat wordt gemeld.

Spiegel voorhouden

Grapperhaus noemt onder andere NFOrce expliciet om het bedrijf een spiegel voor te houden. In juni stuurde hij al brieven aan 17 hostingbedrijven waarin hij vroeg daadkrachtiger op te treden om online verspreiding van kinderporno tegen te gaan.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt momenteel aan wetgeving om hardere handhaving tegen hostingbedrijven mogelijk te maken.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.