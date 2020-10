FC Eindhoven komt niet verder dan 1-1 tegen Excelsior, dat een helft met tien man speelde

Archieffoto Omroep Brabant. vergroot

FC Eindhoven is er vrijdagavond niet in geslaagd tegen Excelsior de derde zege van het seizoen te boeken. In het eigen Jan Louwers Stadion werd het 1-1, ondanks dat de Rotterdammers de hele tweede helft met een man minder speelden vanwege een rode kaart.

De eerste helft kwamen beide ploegen vrij pover voor de dag, al gebeurde er met het uitvallen van Eindhoven-debutant Jorn Vancamp en de rode kaart voor Excelsior-speler Mats Wieffer genoeg. Beide doelpunten vielen in het tweede bedrijf. Allereerst kwam Excelsior via Elias Mar Omarsson op 0-1. Met nog een kwartier te gaan zette Flor van den Eynden de eindstand 1-1- op het scorebord.

Jacky Donkor, Jason Bourdouxhe, Jorn Vancamp en Jort Borgmans maakten hun basisdebuut voor FC Eindhoven. De club staat nu op plek negen met evenzoveel punten.

FC Eindhoven was de enige Brabantse ploeg die vrijdagavond in actie kwam. De wedstrijd De Graafschap - NAC werd afgelast vanwege coronabesmettingen in de selectie van de Bredanaars.

