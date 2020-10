Dronken man crasht met auto in Riethoven en slaapt vervolgens zijn roes uit op het fietspad

De automobilist werd slapend gevonden op een fietspad tussen Riethoven en Bergeijk (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht in Riethoven. Het ging rond vijf uur mis bij een rotonde. Voorbijgangers zagen de zwaar beschadigde auto staan en waarschuwden de hulpdiensten. De bestuurder was nergens te bekennen.

Na een zoektocht vonden agenten de bestuurder op het fietspad tussen Riethoven en Bergeijk. Hij leek te slapen. De dienders wekten de automobilist. Vervolgens is hij naar een ziekenhuis gebracht. De auto van de man is weggehaald.

Onder invloed

De bestuurder is aangehouden vanwege het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeluk.

De auto van de man crashte op een rotonde in Riethoven (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

