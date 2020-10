Man in rolstoel aangereden door automobilist in Waalwijk, slachtoffer naar ziekenhuis

Het ongeluk gebeurde op de Pastoor Kuypersstraat in Waalwijk (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Een man in een rolstoel is zaterdagochtend in Waalwijk aangereden door een automobilist. Dit gebeurde rond kwart over negen op de Pastoor Kuypersstraat.

Het ging mis op de kruising van de Pastoor Kuypersstraat met de Doctor Ringersstraat. Volgens getuigen raakte de auto de rolstoel maar net, maar dit was voldoende om de rolstoel te laten omslaan.

Gewond

De man in de rolstoel raakte gewond en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De auto raakte de rolstoel maar net, maar toch sloeg die om (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.