Medewerkster Efteling onwel tijdens inspecteren attractie Joris en de Draak op achttien meter hoogte

Een medewerkster van de Efteling werd zaterdagochtend onwel tijdens het inspecteren van de attractie Joris en de Draak. Dit gebeurde op een hoogte van zo'n achttien meter.

"Het inspecteren van de attractie is een vaste procedure", laat een woordvoerster van het park in Kaatsheuvel weten. "Er was niks mis met de attractie. Omdat het lastig is om iemand vanaf zulke grote hoogte naar beneden te krijgen, hebben we de hulpdiensten opgeroepen."