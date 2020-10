Heusden lanceert een eigen coronacampage met bekenden uit de vestingstad

De gemeente Heusden komt met een eigen lokale coronacampagne. Via filmpjes gaan Heusdenaren getuigen én vertellen dat de huidige situatie rond corona zeer ernstig is.

Een vergelijkbaar antwoord komt van diaken Albert Soeterboek. Tijdens de eerste coronagolf raakte hij besmet met het virus en belandde hij in het ziekenhuis. “Ik wil graag mijn verhaal vertellen en ik hoop dat mensen er hun voordeel mee kunnen doen. Ik heb de wanhoop en radeloosheid gezien in de ogen van de artsen."

Schoonmoeder en dochter besmet

Het verhaal van Driesprong is heftig. "Mijn schoonmoeder is door corona overleden en ook mijn vrouw is erg ziek geweest. Ze heeft op de IC gelegen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch." De door corona overleden schoonmoeder van Driesprong raakte besmet tijdens een activiteit van de KBO, de belangenvereniging voor senioren. De besmetting ging over op haar dochter.