Heusden lanceert indringende coronacampagne: 'Heb het aan den lijve ondervonden'

De gemeente Heusden komt met een eigen (indringende) lokale coronacampagne. Via filmpjes gaan Heusdenaren getuigen én vertellen dat de huidige situatie rond corona zeer ernstig is.

In Vlijmen staat Marco Driesprong vooral bekend als Prins Carnaval. Hij is door de gemeente gevraagd “Ik doe mee, omdat ik het belangrijk vind om te vertellen wat het kan inhouden als je met corona te maken krijgt.”

Een vergelijkbaar antwoord komt er van diaken Albert Soeterboek. Tijdens de eerste coronagolf raakte hij besmet met het virus en belandde hij in het ziekenhuis. “Ik wil graag mijn verhaal vertellen en ik hoop dat mensen er hun voordeel mee kunnen doen. Ik heb de wanhoop en radeloosheid gezien in de ogen van de artsen."

De videoboodschap van Marco Driesprong zal een indringende worden, vertelt hij. “Ik wil onder meer vertellen dat de regels er niet zijn om mensen te plagen, maar dat ze noodzakelijk zijn."



Het verhaal van Driesprong is heftig. "Mijn schoonmoeder is door corona overleden en ook mijn vrouw is erg ziek geweest. Ze heeft op de IC gelegen van het JBZ in Den Bosch." De door corona overleden schoonmoeder van Driesprong raakte besmet tijdens een activiteit van de KBO, een besmetting die overging op haar dochter.