Mariska Bauer deed in het geheim mee aan de The Masked Singer

2,3 Miljoen kijkers zagen vrijdagavond in de afvalronde van het zangprogramma The Masked Singer hoe Mariska Bauer een van de deelnemers bleek te zijn. Zowel de juryleden als kijkers thuis sloegen stijl achterover toen ze zagen dat de 44-jarige vrouw van Frans Bauer achter het muizenkostuum zat. Thuis in Fijnaart had ook Mariska's eigen gezin geen idee wat hen overkwam toen ze zagen dat ze mee had gedaan.

Mariska plaatste een filmpje op haar Instagrampagina waarop is te zien hoe ze met haar gezin naar het programma kijkt. Nietsvermoedend en vol spanning zit iedereen op de bank, toen ineens onthuld werd dat hun eigen moeder en vrouw in het muizenpak verborgen zat. "Wanneer heb je dat gedaan mam?", roept een van haar zoons vol verbazing uit.

In de video is de reactie van de familie Bauer te zien:

In het RTL-programma The Masked Singer doen vijftien compleet vermomde BN'ers mee aan een zangwedstrijd. In de meest prachtige pakken en kostuums treden de BN'ers om de beurt op voor een vierkoppige jury. Tijdens het programma krijgen de juryleden en kijkers thuis allerlei hints te zien die mogelijk verraden wie er achter het masker verborgen zit.

Vrijdagavond stemde het publiek 'de muis' uit de competitie en wie wordt weggestemd, moet zijn identiteit onthullen. Meerdere namen waren de revue al gepasseerd: Natasja Froger, Patricia Paay en zelfs wielrenster Marianne Vos. Niemand had gedacht aan Mariska Bauer.

Kijk hier naar de onthulling van Mariska:

