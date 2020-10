Coronacrisis legt burgerluchtvaart plat en daarmee ook Michael Lewis Company in Dinteloord

Directeur Rien den Hartog in een vol magazijn in Dinteloord. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Het Amerikaanse bedrijf Michael Lewis Company in Dinteloord gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis. Vanuit bedrijventerrein Nieuw Prinsenland levert het eten, drinken en andere kleine benodigdheden voor vliegtuigpassagiers. Door de coronacrisis blijven de passagiers massaal weg, staan de vliegtuigen aan de grond en dreigen de spullen in de stellingkasten van het bedrijf over de houdbaarheidsdatum heen te gaan.

Het bedrijf levert aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zoals Delta, American Airlines en United Airlines. Met veel tromgeroffel werd de Michael Lewis Company vorig jaar naar Dinteloord gehaald. Voor 55 miljoen euro werd een enorm distributiecentrum gebouwd. Het aantal banen zou snel stijgen van dertig naar zo'n honderd en aan de achterkant werden al palen geslagen voor een verdere uitbreiding.

Gekelderd

De uitbraak van het coronavirus zette de wereld grotendeels stil. Zo ook het bedrijf in Dinteloord, dat in Europa 119 internationale vliegvelden in 23 landen bedient.

"Wij hebben dit gebouw begin dit jaar in gebruik genomen", vertelt Europees directeur Rien den Hartog. "Alle mensen zijn opgeleid en gecertificeerd, dus we waren er helemaal klaar voor. Maar in maart ging het mis. De passagiersaantallen zijn gekelderd naar nog geen tien procent van het aantal vorig jaar rond deze tijd."

Net als de hele luchtvaartsector lijdt de Michael Lewis Compagny pijn. Ook omdat het bedrijf niet kan terugvallen op steun van de overheid. "Daarvoor moet je aantonen dat je ten opzichte van vorig jaar een omzetdaling hebt. Maar toen bestonden we hier nog niet, dus krijgen we niks", licht Den Hartog toe.

Palletladingen met voedsel en drank gaan nu naar de voedselbanken en het Leger des Heils.

Andere markten

Toch gaat Den Hartog niet bij de pakken neerzitten. "Het wordt niet meer zoals het was, maar er is een toekomst. Daarom zijn we nadrukkelijk aan het kijken naar andere markten, zoals cateringbedrijven, die gebruik kunnen maken van onze expertise en infrastructuur."

Tot nu toe trekt het moederbedrijf de portemonnee om de verliezen op te vangen. Den Hartog heeft er vertrouwen in dat dit zo blijft: "Wij zijn een familiebedrijf dat stamt uit 1928. We hebben reserves, al kan het natuurlijk niet eindeloos zo doorgaan. Maar we hebben 11 september overleefd en een paar jaar geleden ook de vulkaanuitbarsting op Groenland. Deze crisis zal wellicht langer duren, maar de intentie is dat we dit met elkaar overleven."

