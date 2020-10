Boze buurtbewoners zijn volgeparkeerde straat zat en blokkeren de weg in Woensel

Twee auto's blokkeren de straat en het midden wordt vrolijk koffie gedronken (Foto: Omroep Brabant). vergroot

De buurtbewoners van de Samarialaan in Eindhoven zijn het spuugzat dat hun straat keer op keer volgeparkeerd staat. Mensen die naar het winkelcentrum gaan of hun kind naar de basisschool brengen parkeren steevast bij hun voor de deur. Willie van der Hijden was het zo zat dat hij zaterdag besloot de straat te blokkeren.

Madhavi Raaijmakers

De Samarialaan ligt net achter het winkelcentrum in Woensel. Volgens Willie hebben de buurtbewoners al zo'n drie jaar problemen met 'wildparkeerders'. ''In de straat hebben al meerdere mensen schade gehad aan hun auto, omdat iemand tegen ze aan is gebotst'', vertelt Willie. ''Ik heb zelfs een camera opgehangen zodat ik het precies kan zien als iemand tegen onze auto's aankomt. Daardoor heeft er al drie keer iemand aangifte kunnen doen.''

Na drie jaar terreur was de grens bereikt. Willie besloot samen met zijn buurman de straat volledig af te sluiten voor vreemd verkeer. Willie zette zijn pick-up met aanhanger aan de ene kant, de buurman zijn busje aan de andere kant. ''We laten alleen mensen passeren die hier echt wonen. In het midden van de blokkade zetten een koffietafel neer en daar blijven we tot tien uur 's avonds zitten.''

Die tien uur hebben Willie en zijn buren niet gehaald. Rond half drie begonnen ze de stoelen en tafels op te ruimen en niet veel later kwam ook de politie een kijkje nemen. Meerdere mensen hadden geklaagd over de wegblokkade, maar de politie schreef geen boete uit. Wel beloofde de politie dat er binnenkort een wijkagent langs zou komen die met hen in gesprek zou gaan over het parkeerprobleem.

Twee buurtbewoners blokkeerde de straat. vergroot

