Waarschuwing voor dichte mist in het oosten van Brabant opgeheven

In het oosten van Brabant kwam zondagochtend plaatselijk dichte mist voor. Het zicht was vaak minder dan tweehonderd meter, daarom gaf het KNMI een waarschuwing af.

Agenten adviseerden op social media weggebruikers om met deze weersomstandigheden zelf goed zichtbaar te zijn. "Pas daarnaast je snelheid aan zodat je goed kunt anticiperen op onverwachte situaties op de weg. Is het zicht vanwege mist minder dan tweehonderd meter, dan mag je mistverlichting aan de voorkant van de auto aan. Is het zicht minder dan vijftig meter, dan mag je ook je mistachterlicht aanzetten. "

Geheugensteuntje Voor mensen die het lastig vinden om dergelijke afstanden in te schatten, hadden de agenten nog een handig geheugensteuntje. "Lantaarnpalen staan ongeveer twintig tot 25 meter uit elkaar."

De mist verdween in de loop van de ochtend.

Wisselvallige zondag

Nu de mist is opgetrokken, wacht ons volgens Raymond Klaassen van Weerplaza een wisselvallige zondag met buien. "Maar die zijn wel wat minder heftig dan zaterdag", vertelt hij. "Tussen die buien door is er ook wel ruimte voor de zon. Het wordt 13 of 14 graden."