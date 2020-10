Kinderen aan Rutte: de coronaregels mogen best wel wat strenger

Rutte krijgt advies van Tilburgse kinderen: 'Hou de scholen open'. (Foto: Tonnie Vossen) vergroot

Strengere coronaregels? Tilburgse schoolkinderen zijn vóór. Wat hen betreft moet er meer toezicht komen op de anderhalvemeterregel en dragen ook jonge kinderen voortaan een mondkapje. Zolang de scholen maar open blijven en er ook weer feestjes mogen worden gegeven. Dat dan weer wel.

De kinderen reageren met hun pakket aan aanbevelingen op een oproep die minister-president Rutte dit voorjaar deed. “Jongeren kunnen ook meedenken over de anderhalvemetersamenleving. Kom met ideeën.”

In Tilburg gingen tien schoolkinderen van tien en elf jaar daar enthousiast mee aan de slag. Wekenlang bogen ze zich over wat zij de ‘nieuwe toekomst’ noemen. Dat leverde een stevige boodschap aan Rutte op, die zondag in de LocHal met een robotje werd meegegeven aan burgemeester Weterings.

De kinderen hebben een duidelijke boodschap voor Rutte in hun video:

Wachten op privacy instellingen...

'Geef vertrouwen als je vertrouwen wil krijgen'

De kinderen blijken vol overtuiging te geloven in de corona-app. "Laat maar komen,", zeggen Batu en Haysa. “want privacy is minder belangrijk dan gezondheid.” Wel voegen ze eraan toe dat de persoonlijke gegevens verwijderd moeten worden als corona verdreven is. Jayden heeft met een filosofische blik naar het begrip ‘vertrouwen’ gekeken en stelt dat je geen vertrouwen kunt krijgen als je het niet eerst zelf ook gegeven hebt.

“Ik ben onder de indruk”, zei de Tilburgse burgemeester. “Het is goed dat jullie erop wijzen dat je andere mensen mag aanspreken als ze zich niet houden aan de anderhalve meter afstand, ook in de klas als je juf of meester te dichtbij komt.“ Weterings beloofde om het aanbevelingspakket mee te nemen naar Den Haag. “Ik kom daar iedere week, maar het is niet zeker dat ik de minister-president zelf ontmoet. Maar ik beloof dat ik jullie boodschap zal overhandigen aan een van zijn ministers uit het kabinet. Ik weet zeker dat ze er iets aan hebben.”

Geen plastic meer

De kinderen dachten niet alleen na over de coronamaatregelen, maar gingen nog een stap verder door ook oplossingen aan te dragen voor de tijd die daarna komt. “Als corona een keer afgelopen is, willen we dat er alleen nog maar elektrische auto’s rijden,” zegt Lara. “Er moet meer ruimte komen voor natuur en dieren moeten kunnen leven in gebieden zonder plastic.”

Maar voorlopig, dat snappen ze ook wel, hebben we nog met corona te maken. En als je dan toch bij je opa of oma op bezoek wil, draag dan vooral een mondkapje. "Maar leer ze ook hoe ze moeten omgaan met computers en de iPad, zodat ze kunnen FaceTimen als ze zich een beetje eenzaam voelen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.