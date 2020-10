Filialen van Wibra in de grensregio worden overspoeld met Belgen die schoonmaakmiddel hamsteren

De voorraad wordt woensdag weer aangevuld (foto: Diana van Hoof). vergroot

Het is ongekend druk in Brabantse Wibra’s dit weekend. De winkels in de grensstreek krijgen plotseling te maken met hordes hamsterende Belgen. En die willen maar één ding: het schoonmaakmiddel Dasty.

Donderdag werd de winkelketen bij onze zuiderburen failliet verklaard. Veel Belgen, net als Nederlanders, zweren bij het ‘wondermiddel’ en gaan nu de grens over om de ontvetter in bulk in te kopen. “Het is een gekkenhuis. De Vlamingen gaan met karren vol de deur uit, soms met twaalf of vijftien pakken tegelijkertijd”, zegt Diana van Hoof, de assistent-filiaalhouder van de zaak in Baarle-Nassau.

Diana weet hoe populair de schoonmaakmiddelen van het merk zijn, maar compleet uitverkochte schappen heeft ze nog niet eerder meegemaakt. “Sorry mevrouw, vrijdag hebben we het weer.” Diana onderbreekt het telefoongesprek om weer een Belg teleur te stellen. In het eerste uur dat de winkel deze zondagochtend open is, stonden zeker al vijftig Vlamingen aan de toonbank.

Twee weken in een dag

En die komen van een koude kermis thuis. De meeste producten van het merk gingen zaterdag al de deur uit. “De voorraad waar we normaal twee weken mee doen, was aan het einde van de dag al op.”

Ook in Bergen op Zoom en Roosendaal grijpen Belgen hun kans om nog snel het immens populaire reinigingsmiddel in te slaan. “Ik heb opvallend veel Vlamingen gezien de laatste twee dagen”, zegt een medewerkster in Roosendaal. “Gelukkig zijn we nog niet door onze voorraad heen. Mensen komen toch speciaal voor dit product naar de winkel.”

Eikenprocessierups

Wat maakt de schoonmaakmiddelen van het merk dan zo immens populair? Volgens Diana van Hoof zweren de klanten erbij. “Het wordt omschreven als wondermiddel waar alles mee schoon te krijgen is. Het wordt niet alleen in de keuken gebruikt, maar bijvoorbeeld ook om onkruid te verdelgen en zelfs om eikenprocessierups te verjagen.”

De gelukkige Belgen die met een volle kofferbak richting hun thuisland zijn gereden, kunnen voorlopig wel uit de voeten, meent Diana. “Zelf doe ik ruim twee weken met één fles.”

