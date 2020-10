Zwaargewonde bij ongeluk in Eindhoven, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Bij een ongeluk in Eindhoven waarbij een motor en een motorscooter betrokken waren, is zondagmiddag iemand zwaargewond geraakt. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen.

Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Eindhoven gebracht. De andere betrokkene was na het ongeluk nog aanspreekbaar. Die is naar een ziekenhuis in Veldhoven gebracht.