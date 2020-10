'Behandel je mondkapje net zoals je onderbroek', adviseert de gemeente Waalwijk

Hilarisch, humoristisch en een tikkeltje spraakmakend. Dat is het advies van de gemeente Waalwijk over het gebruik van mondkapjes. Op de gemeentelijke Facebookpagina roept het coronateam van de gemeente op, om een mondkapje te behandelen alsof het gaat om je eigen onderbroek.

De gemeente geeft bij het opvallende advies ook nog eens zeven aanvullende tips zoals: laat hem niet zakken in het bijzijn van anderen. En: gebruik elke dag een schone. Zitten er gaten in? Weggooien! Leen hem niet van andere mensen. Draag hem niet binnenste buiten of achterstevoren.

Het maakt de tongen los op sociale media. Voor en tegenstanders buitelen over elkaar heen. “Wat een bezopen vergelijking, daar moet je ambtenaar voor zijn”, schrijft Ocherum in een reactie op Facebook. Daartegenover is Jan Koks een andere mening toegedaan. “Een beetje humor in deze barre tijden. Mooi! Waarom zo negatief reageren? Pluk de dag, mensen.”