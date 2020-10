Vrouw onder invloed van lachgas poept op het spoor in Eindhoven

De vrouw toonde verschijnselen van onderkoeling (foto: Wijkagent Eindhoven). vergroot

Een 21-jarige vrouw heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Eindhoven op de treinrails gepoept bij station Strijp-S. Volgens een wijkagent was de vrouw onder invloed van lachgas en had ze bevriezingsletsel.

De diender ontving rond vier uur een melding van de NS dat iemand op het spoor zat. De wijkagent ging langs om zich te ontfermen over de vrouw. "Ter plaatse bleek dat de vrouw nauwelijks kon lopen, haar spraak was aangetast en ze had bevriezingsletsel op haar handen en mond." De vrouw heeft geen straf of boete gekregen. Volgens de wijkagent zou dat haar situatie niet verbeteren. "Ze is naar haar ouders gebracht, die werden geadviseerd om professionele hulp voor haar te zoeken."

Levensgevaarlijk

De agent waarschuwt via Instagram hoe gevaarlijk de drug kan zijn. Hij heeft in de afgelopen weken een sterke toename in het aantal gebruikers opgemerkt. ''Lachgas leidt tot gezondheidsproblemen en is verslavend. Ik sprak de laatste maanden meerdere ervaringsdeskundigen die beweren dat lachgas gevaarlijker is dan harddrugs. Laten we dit probleem niet onderschatten!"

Raadslid van het Eindhovense Ouderen Appél John Gielens reageert: ''Helaas wordt het binnen de gemeenteraad onderschat. Ik probeer het met de begroting, onder het item veiligheid, nog een keer aan te brengen."

