Vuurwerkbom richt ravage aan bij huis in Rosmalen

Met zwaar vuurwerk is in de nacht van zaterdag op zondag een voordeur in Rosmalen zwaar beschadigd. Na de knal reed een auto met hoge snelheid weg.

Volgens de politie heeft de vuurwerkbom een flinke ravage aangericht bij één van de rijtjeshuizen in de Gerard van Spaendonckstraat. Uit veiligheidsoverwegingen hebben een aantal bewoners hun woning kort moeten verlaten.

Twee jonge mannen waren getuigen van de explosie. Zij hoorden rond halfeen 's nachts een harde knal en zagen een auto met hoge snelheid weg rijden. Het duo stapte in hun auto en konden de donkerkleurige wagen korte tijd volgen, zo vertelden ze later tegen de geschrokken bewoners. De politie hoopt met de twee jongens, en eventueel andere getuigen, in contact te komen.

