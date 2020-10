Twan van Gendt grijpt naast Nederlandse BMX-titel, Dave van der Burg kampioen

Een teleurgestelde Twan van Gendt na zijn finale op het Nederlands Kampioenschap BMX op Papendal. Foto: ANP. vergroot

Twan van Gendt is derde geworden bij de nationale BMX-kampioenschappen in Papendal. Dave van der Burg (27) uit Heesch werd Nederlands kampioen. Van Gendt was favoriet voor de titel maar uiteindelijk was hij nog blij dat hij op het podium stond na een slechte start.

"Ik maakte een grote fout. Wonder boven wonder werd ik niet ingehaald en sta ik op het podium. Ik heb gefaald", aldus de 26-jarige Van Gendt tegen de NOS.

Van Gendt had al een jaar geen officiële wedstrijd meer gereden nadat een polsblessure, opgelopen tijdens een krachttraining, hem lang aan de kant hield. Hij was al even beter, maar door corona werden verschillende wedstrijden afgelast.

De BMX'er heeft nog steeds last van zijn pols. "Vooral met starten is het lastig, dat ik mijn pols niet ver genoeg kan draaien. Ik kan staan en dan trek ik mezelf in de goede positie."

Vanwege coronamaatregelen waren er geen toeschouwers bij de wedstrijd. Het evenement werd ook teruggebracht van twee dagen naar één dag.

De sporter heeft het er sowieso moeilijk mee dat veel wedstrijden niet doorgaan. "Het is lastig, we werden steeds blij gemaakt met een dode mus. Dan kwamen er wedstrijden op de kalender die weer werden afgelast. Tot drie dagen geleden was ik heel sceptisch over het doorgaan van deze wedstrijd. Maar ik ben heel blij dat ik hier voor de nationale titel kan gaan", zei Van Gendt voor de wedstrijd tegen de NOS.

Het is de tweede keer dat van der Burg de Nederlandse titel pakt, in 2016 veroverde hij dezelfde prijs. Op Papendal worden volgend jaar augustus de WK BMX gehouden.

