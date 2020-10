Helemaal niemand maalt om vies en stinkend 'drugsbusje' in Oosterhout

Het lokbusje van de politie (beeld: politie.nl). vergroot

Een oude, vieze witte bestelbus vol met blauwe vaten. Blauwe handschoentjes liggen zichtbaar op de bijrijdersstoel en voorin de auto ligt ook een gasmasker. Om het busje hangt een weeïge, anijsachtige geur. Dit busje stond wekenlang op verschillende plekken in de gemeente Oosterhout. "Een tikkende tijdbom wanneer het hier om een busje was gegaan met drugsafval", legt een politiewoordvoerder uit.

Dat was echter niet het geval. Het ging hier namelijk om een lokbusje van de Oosterhoutse politie. Een auto waarmee de politie meldingen van omwonenden en voorbijgangers wilde uitlokken. "En die meldingen hadden we ook verwacht", legt de woordvoerder uit. "Maar helaas, we hebben geen enkele melding ontvangen."

"Je moet er niet aan denken dat op deze plekken chemische stoffen zouden gaan lekken."

Bij onder meer winkelcentrum Arkendonk, bij een basisschool en bij een voetbalvereniging in de gemeente Oosterhout zette de politie het busje neer. "Plekken waar kinderen spelen en waar mensen hun hond uitlaten", legt hoofdagent Yvette van politieteam Dongemond uit. "Je moet er niet aan denken dat op deze plekken chemische stoffen zouden gaan lekken."

En dus had de politie zeker een aantal meldingen verwacht. "Het busje had namelijk zomaar echt kunnen zijn", zegt Yvette. "Bij twijfel altijd bellen", is het advies van haar collega. "We worden liever een keer te veel gebeld dan een keer te weinig."

Proef niet mislukt

De folie op de achterruit van het busje liet los waardoor voorbijgangers de blauwe vaten hadden kunnen zien. En ook het gasmasker, de handschoentjes en dus de opvallende geur van synthetische drugs - door sommigen ook wel omschreven als een urinelucht - waren bedoeld om voorbijgangers aan te zetten de politie te bellen. "We weten niet wat er speelt in een wijk als mensen geen meldingen doen", legt Yvette uit.

Toch vindt de politie niet dat de proef met de lokbus is mislukt. "We willen weten hoe alert mensen zijn", legt een woordvoerder uit. "Dit resultaat betekent voor ons dat we mensen moeten blijven voorlichten. En dat we aandacht moeten blijven besteden aan het gevaar van drugsdumpingen in bijvoorbeeld woonwijken. Zo hopen we de meldingsbereidheid van mensen omhoog te brengen."

Eerder één melding

De woordvoerder sluit dan ook niet uit dat het lokbusje in de toekomst op een andere plek zal opduiken. De proef in Oosterhout was de tweede. Eerder stond het busje in de omgeving van Tholen, in Zeeland. Toen kwam er bij de politie één melding binnen. Deze werd gedaan door een collega-agent.

De politie maakte zelf een filmpje over de inzet van de lokbus

