Opa Cees kon zijn kleinkinderen niet knuffelen en schreef daar een kinderboek over

Opa Cees uit Oostelbeers vond het maar niks dat hij tijdens de eerste coronagolf zijn kleinkinderen niet kon knuffelen. Hij ging nog bij ze op bezoek in Helmond, maar wel op afstand. Met een raam ertussen. Over zijn ervaringen verscheen een kinderboekje. Het is zijn debuut.

“Dat zijn ook echt mijn kleinkinderen. Van vijf en drie. Ze wonen ook echt in Helmond. Wat is er nou leuker voor je kleinkinderen dan dat er een boekje verschijnt van een stukje van een periode van hun jonge leven. We dachten ook dat het wel leuk was om het voor een groter publiek te maken want we leven in een ontzettend rare tijd. We leggen niet uit wat corona is en wat er allemaal niet kan. We hebben geprobeerd vanuit een stukje beleving die ontmoeting te beschrijven.”