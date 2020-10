Een verhaal met een luchtje: wie poept er op vensterbanken in Riel?

De bewoners van een huis aan het Hof van Tongerloo in Riel hebben een wel heel onsmakelijk weekend achter de rug. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekende man, nota bene zonder broek aan maar mét een zaklamp, poept op hun vensterbank.

Tegen het Brabants Dagblad vertelt de 35-jarige bewoonster dat het bovendien niet de eerste keer is dat de man zijn behoefte doet op hun vensterbank. De onbekende poeper zou hun huis al voor de achtste keer in ongeveer twee jaar tijd met een bezoekje hebben ‘vereerd’. Elders in de wijk zou de man ook al zo’n vijftien keer hebben toegeslagen.