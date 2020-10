Celstraf voor Eindhovense vrouw die lukraak op stadsbussen schoot met gaspistool

Een van de gesneuvelde ruiten van een beschoten bus. (foto: Omroep Brabant) vergroot

De 30-jarige vrouw die in maart met een gasdrukpistool op acht stadsbussen in Eindhoven schoot, is dinsdag veroordeeld tot 221 dagen cel, waarvan 30 voorwaardelijk. Bij die incidenten sneuvelden diverse ruiten. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De rechtbank acht bewezen dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan poging zware mishandeling, vernieling, opzettelijk niet voldoen aan een vordering, mishandeling, belediging en veelvuldig handelen in strijd met de Wet wapens en munitie.

Kwestie van geluk'

De schutter schoot, naar eigen zeggen uit frustratie, lukraak uit het open raam van haar auto. De kans op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel nam ze daarbij voor lief, aldus de rechtbank. “Het komt grotendeels neer op een kwestie van geluk dat er geen personen zijn geraakt door de afgeschoten projectielen of verkeersongelukken zijn ontstaan door een schrikreactie van een buschauffeur”, staat in het vonnis te lezen.

Wel hield de rechtbank bij de strafmaat rekening met de geestelijke gesteldheid van de vrouw, die aan diverse stoornissen lijdt. Ze moet busbedrijf Connexxion bovendien bijna 6.000 euro schadevergoeding betalen.

