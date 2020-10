Ex-dakloze Dennis ontwerpt sokken die gedoneerd worden, want daar is een groot tekort aan

Graffiti kunstenaar Dennis heeft het ontwerp voor de sok gemaakt. vergroot

Daklozen en mensen in armoede hebben een grote behoefte aan nieuwe sokken, maar deze worden juist het minst gedoneerd. Daarom bedacht Niels Hermus van Let’s do Goods een nieuw initiatief: samen met de dakloze community sokken ontwerpen. Voor ieder paar dat wordt verkocht, wordt ook een paar gedoneerd. De eerste editie van de sokken zijn ontworpen door ex-dakloze Dennis uit Tilburg.

Kunstenaar Dennis raakte in 2017 voor zo’n twee jaar dakloos door de gevolgen van een drugsverslaving. Het tekort aan sokken heeft hij in die periode zelf meegemaakt. “Vaak zijn sokken en onderbroeken dan de eerste dingen die je wil verschonen, maar er zijn er maar weinig van. Je hebt wat je hebt. En dat is niet veel”, vertelt Dennis.

Dat was reden voor Niels om het initiatief op te zetten: “In Nederland zijn 58.000 mensen afhankelijk van kledinginzameling. Niet alleen daklozen, maar ook complete gezinnen die leven in verborgen armoede. Die groep helpen we met onze donaties. De wereld een beetje mooier maken op onze sokken, dat is de missie”, vertelt Niels.

The Living Museum

Niels kwam uit bij Dennis via The Living Museum Tilburg. Dat is een plek waar mensen met levenservaring elkaar kunnen ontmoeten en samen komen om kunst te maken. Rob Haen van The Living Museum noemt de plek een ‘vrijplaats voor talentontwikkeling en persoonlijk herstel’. “Mensen die een levensingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, moeten stappen zetten om zich weer te herpakken. Die stappen kun je hier zetten. Kunst helpt mensen om hun verhaal te vertellen.”

Ook Dennis komt hier regelmatig om kunst te maken. Hij maakt al jaren graffiti met daarbij de tag ‘Heb Lief’. Dat is dan ook het thema van de sok geworden. “Heb Lief staat voor mij voor verbinding. Maar het heeft inmiddels een beetje zijn eigen leven gekregen en voor iedereen betekent het weer iets anders.”

Het ontwerp

Op de sok zijn kleine losse tekeningen te zien, ‘doodles’ volgens Dennis. “Toen ik in de daklozenopvang zat, werd ik gevraagd iets te maken op een muur voor kinderen. Mijn eigen kunst past niet bij dat thema, dus ben ik doodles gaan maken. Af en toe vloeien er nog een paar van die tekeningen uit mijn hand, zoals bij dit ontwerp. Op de sok staan allemaal symbooltjes van liefde of verbinding, bijvoorbeeld een hartje en peace-teken.”

Dat zijn ontwerp nu op een sok staat, vindt Dennis ongelofelijk. “Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. 2,5 jaar geleden werd ik dakloos en nu zit ik hier. Ze zijn zelfs al vanuit Berlijn besteld, dus mijn ‘Heb Lief’ wandelt zo door heel Europa. En dat je dan ook nog iets teruggeeft. Dat is super vet.”

Lokaal initiatief

De sokken worden gedoneerd in Tilburg via een samenwerking met daklozenopvang SMO Traverse en armoedeorganisatie Quiet. “Worden de sokken nou zo veel gekocht dat het geen zin meer heeft ze te doneren, dan werken we samen met het Leger des Heils en worden ze op andere locaties uitgedeeld”, zegt Niels.

Iedere maand worden andere sokken gelanceerd in een nieuwe stad. “We zoeken steeds een lokale driehoek tussen een kunstenaar, een organisatie die ex-daklozen of verslaafden helpt en een donatiepartner”, vertelt Niels. Breda, Rotterdam en Amsterdam volgen komende maanden.

