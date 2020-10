Man uit Oirschot krijgt 5,5 jaar cel voor het smokkelen van mogelijk 2000 Syrische vluchtelingen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 40-jarige man uit de gemeente Oirschot is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor het smokkelen van een groot aantal Syrische vluchtelingen. Hij moet bovendien ruim 107.000 euro aan verdiensten terugbetalen aan de Staat, oordeelde het gerechtshof in Arnhem. Een 41-jarige medeverdachte uit Putten is door het hof veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

Het OM noemde het tijdens het proces een van de grootste mensensmokkelzaken in Nederland. Justitie zei op de zitting eind vorige maand over aanwijzingen te beschikken dat het mogelijk om 2000 gesmokkelde personen gaat.

De Syrische vluchtelingen zouden in 2014 en 2015 vanuit Griekenland, Italië en Hongarije verder Europa in zijn geholpen. Met busjes werden ze opgehaald en voor honderden euro's vervoerd naar Nederland, Denemarken en Zweden, zonder dat ze beschikten over geldige papieren.

Leider van de organisatie

De 40-jarige man geldt als leider van de criminele organisatie die in september 2015 werd opgerold. De rechtbank in Zwolle legde de verdachten in februari 2018 gevangenisstraffen op van 5 en 4 jaar. De gevangenisstraf voor de man uit Putten bestond voor de helft uit een voorwaardelijke straf.

Het OM eiste in hoger beroep onvoorwaardelijke celstraffen van 8 en 4 jaar. Dat het hof lagere gevangenisstraffen heeft opgelegd dan geëist, komt deels doordat de procedure voor het hoger beroep te lang heeft geduurd.

