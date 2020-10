Eindelijk: het historische Biesbosch-bruggetje Janezand wordt gerestaureerd vergroot

Eindelijk: én het verlossende nieuws komt ook nog eens in de maand oktober, de maand van de geschiedenis. De restauratie van de historische bruggetje Jannezand in de Biesbosch gaat binnenkort echt van start en zal in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Jarenlang hebben inwoners van Hank, bestuurders, politici en belanghebbenden gesteggeld en geruzied over het bruggetje. Wel of niet restaureren was de vraag, slopen of wellicht een andere moderne brug. Letterlijk alles leek jarenlang een brug te ver.

“Slopen is heel dichtbij geweest”, zegt louis de Bot van de archiefkring Hank, die probeert met ‘zijn’ stichting historische bouwwerken voor het dorp Hank te behouden. “Toen we begonnen om het bruggetje Jannezand te behouden wisten we niet eens wie de eigenaar was. De eigenaar, de toenmalige gemeente Werkendam, wist dat zelf ook niet.”

De kosten van de renovatie/restauratie liggen rond de 300.000 euro. Voor dat bedrag kan niet alles ‘historisch verantwoord’ aangepakt worden, legt De Bot uit. “De balken waar het wegdek op rust zijn krom getrokken. De aannemer kan die wel restaureren, maar dat kost veel tijd en veel geld. Nieuwe stalen balken is dan een volwaardig en verantwoord alternatief, het aangezicht van de brug blijft immers hetzelfde.”

"Elke keer opnieuw gaat het over de centen."

Het Biesboschbruggetje over de Oostkil was na de aanleg in 1930 de enige (oever)verbinding tussen het dorp Hank en polder de Oostwaard. In die polder werkten veel inwoners uit het Biesboschdorp, die voor die tijd in de zogeheten rattenkeet moesten overnachten.

Nu de decennialange strijd voor behoud van het bruggetje is gestreden, gaat de voorman van de Archiefkring Hank niet op zijn lauweren rusten. “Er is nog genoeg te doen, zoals de restauratie van de oude sluis", betoogt hij. "Het is het oudste gemetseld bouwwerk van na de Sint Elisabethsvloed, gebouwd in 1699 dat op instorten staat. Maar elke keer opnieuw gaat het over de centen.”

