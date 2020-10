Man steekt telefoon onder kleedhokje door in zwembad Tilburg, politie toont verdachte

Foto: politie. vergroot

De politie is op zoek naar een man die zich ongepast gedroeg in Recreatiebad Stappegoor in Tilburg. Hij probeerde opnames te maken in een kleedhokje, waar op dat moment een kind in zat. Hij stak een telefoon onder het hokje door.

De politie liet dinsdagavond een foto van de verdachte zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De man heeft een grote tatoeage op zijn linkerborst. Of het hem ook is gelukt om een foto of video te maken, is onduidelijk.

Wanneer het incident plaatsvond, is niet bekend. Mensen die de man herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

