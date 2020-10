PSV-directeur Toon Gerbrands presenteert tiende en laatste boek: 'Moet een nieuwe hobby vinden'

Toon Gerbrands (foto: PSV). vergroot

Toon Gerbrands heeft dinsdagavond zijn laatste boek gepresenteerd. In ‘Soms is alles wel eens waar’ trapt de PSV-directeur 52 heilige managementhuisjes omver. Bij de presentatie heeft Gerbrands zich ook uitgelaten over de gevolgen van het wekenlang zonder publiek spelen. “Als dit langer doorgaat, komen er clubs echt in de problemen.”

Job Willemse Geschreven door

Gerbrands (62) presenteerde zijn tiende en laatste boek met een -door de huidige coronaperikelen aangepaste- talkshow. “Dit is, als ik heel eerlijk ben, wel mijn beste boek. Maar dat zullen vele schrijvers zeggen over hun laatste boek”, zegt Gerbrands. “Het leuke is dat ik door mijn leeftijd wat anders naar leiderschap ben gaan kijken. Je leert het in de praktijk en moet er op die manier achterkomen wat leiderschap is.”

PSV-directeur Toon Gebrands reageert op nog eens minimaal vier weken spelen zonder publiek.

Wachten op privacy instellingen...

Als 'leider' van PSV heeft Gerbrands in deze rare en zware tijd respect voor de leider van Nederland, Mark Rutte. "Ik ben één keer bij hem geweest en het is indrukwekkend om te zien hoe hij zijn leven indeelt om telkens weer fris aan de start te verschijnen. Maar als je kritisch kijkt, mis je duidelijkheid. Daar ben ik voor. De vrijblijvendheid van de mondkapjes werkte niet. Moet je ook niet mee aan komen bij Nederlanders. Het gaat om duidelijkheid."

'Veranderen'

Het laatste boek van de algemeen directeur van PSV is anders dan zijn vorige boek (de prijs van succes) en slaat meer terug op de managementboeken die Gerbrands eerder schreef. “In dit boek val ik theorieën en andere boeken over managementschap en leiderschap een beetje aan”, stelt Gerbrands.

De 62-jarige directeur trapt 52 heilige managementhuisjes omver. “Wat mijn beste stelling is? Dat ik vind dat je het woord ‘veranderen’ moet afschaffen. Als ik zeg dat ik iemand wil veranderen, dan zeg ik eigenlijk dat ik diegene niet accepteer. Je moet stoppen met die kreet. Het gaat om vernieuwen, dat is next level."

Nieuwe hobby?

De afgelopen vijftien jaar vulde Gerbrands zijn schaarse vrije weekenden met het schrijven van in totaal tien boeken. Dan is voor nu de vraag wat hij met de ‘nieuwe’ vrije tijd gaat doen. “Maar dat weet ik nog niet precies. Ik kreeg al uitnodiging om een wedstrijd bij NAC te gaan kijken, anderen gaven me de tip om een podcast te maken. Er is me zelfs gevraagd of ik een keer naar een circus kom kijken. En golf wordt vaak genoemd. Maar dat gaat het zeker niet worden, want daar moet je veel tijd in steken en ik steek dan liever die tijd in PSV.”

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.