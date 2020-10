'Mensonterend', coronaregels lijken niet te gelden voor huisvesting van arbeidsmigranten

Wachten op privacy instellingen... Hotel Friends in Waalwijk gaat dicht op aandringen van de vakbond (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Coronaregels lijken op veel plekken niet te gelden voor arbeidsmigranten

De meeste arbeidsmigranten zijn wel op de hoogte van de coronamaatregelen, maar zijn niet bij machte om die goed na te leven. De nieuwe, strenge regels tegen de verspreiding van het coronavirus, lijken op veel plekken in Brabant niet te gelden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld in hotel Friends in Waalwijk waar ze onbeschermd met drie man tegelijk in een klein kamertje moeten overnachten: "Ze snurken 's nachts over elkaar heen."

Een kamer in hotel Friends met een arbeidsmigrant die vertelt waarom hij daar slaapt:

Hotel Friends in Waalwijk gaat nu dicht, maar volgens de FNV is het nog op veel meer plekken foute boel. "Ze hebben de moed opgegeven. Je hebt het maar te accepteren, anders sta je op straat. Mensen delen kamers met vreemden. De ventilatie is slecht, het onderhoud is slecht. De mensen vinden het ook vreselijk om hier te wonen", zegt FNV-bestuurder Bart Plaatje.

Per 1 november sluit hotel Friends permanent de deuren en verplaatst het uitzendbureau de arbeidsmigranten naar een nieuw pand bij logistiek bedrijf Ingram Micro in Waalwijk. "Het is volstrekt onverantwoord wat er hier in de uitzendbranche gebeurt. Gelukkig zijn we het eens geworden dat het hier zo niet langer kan", vertelt Plaatje.

De bond is blij dat hotel Friends in elk geval de deuren sluit. "Op 2 november wil ik hier ceremonieel een ketting om de deur komen hangen." Maar daarmee zijn ze er nog niet: "In deze regio zijn nog veel meer misstanden met huisvesting. In caravans, in stallen, in kelders. Wat hier gebeurt is mensonterend, al helemaal in coronatijd."

