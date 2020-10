ASML stevent af op recordjaar: chipmaker boekt hogere winst en omzet dan voorspeld

Chipmachinemaker ASML heeft in het derde kwartaal de omzet en winst verder verhoogd. Het bedrijf stevent daarmee af op een recordjaaromzet van 13.4 miljard euro. Dankzij het toegenomen thuiswerken blijven technologiebedrijven het te midden van de coronacrisis goed doen, wat ook de vraag naar steeds geavanceerdere chips stimuleert.

ASML is leverancier aan vrijwel alle grote chipmakers. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op bijna 4 miljard euro, tegenover 3,3 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Daarmee overtrof ASML ook de eigen verwachtingen die het Veldhovense bedrijf uitsprak bij de vorige kwartaalcijfers. Voor het derde kwartaal zouden de opbrengsten naar verwachting tussen de 3,6 miljard en 3,8 miljard euro liggen.