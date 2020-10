Vrachtwagen brandt volledig uit en zorgt voor veel rook bij distributiecentrum Albert Heijn

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. vergroot

Bij het Albert Heijn-distributiecentrum aan de Pegasusweg in Tilburg is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. De wagen brandde volledig uit. Het vuur sloeg kort over op een loods, die vol met rook kwam te staan.

De brandweer probeert de rook met een grote ventilator uit de loods te verdrijven. Er vielen geen gewonden. De Pegasusweg is afgesloten.

De vrachtwagen stond tegen de loods geparkeerd, bij een zogeheten laaddock. In zo'n dock worden spullen uit de vrachtwagen gelost en in pallets overgeheveld naar de loods. Die loods kwam door de brand vol rook te staan. Ook het vuur sloeg eventjes over op het pand, maar de brandweer wist die vlammen snel te doven.

