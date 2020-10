Man (31) opgepakt die kind filmt in kleedhokje van zwembad Stappegoor in Tilburg

Archieffoto: Shirley de Jong/Flickr vergroot

Een 31-jarige Tilburger is dinsdagnacht aangehouden, nadat hij eerder zijn telefoon onder een kleedhokje had gestoken in zwembad Stappegoor in Tilburg. Vermoedelijk probeerde hij opnames te maken van het kind dat in het kleedhokje zat.

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie liet dinsdagavond een foto van de verdachte zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Niet veel later werd de man opgepakt. Wanneer de man zijn telefoon onder het hokje stak is onduidelijk. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk opnames gemaakt zijn.

